«Mi volevano fuori dopo avermi scartata. Voi mi avete rimessa in piedi con i vostri messaggi pubblici e privati. Tante voci mi hanno sostenuta e non sono stata più sola.

Chi si occupa di temi così delicati sa che, spesso, si resta soli. È successo anche a me. Anni per dare voce alla BAT, per renderla centrale invece che periferia. Ma questo lavoro non è solo mio. È vostro. È della nostra terra». Riportiamo di seguito il commento della consigliera regionale uscente Grazie Di Bari, prossima candidata per la Puglia con AVS (precedentemente eletta con Movimento 5 Stelle).

«Europa Verde e l’Alleanza Verdi e Sinistra, invece, hanno capito il valore di quel lavoro e lo hanno rilanciato, non mi hanno chiesto di cambiare, mi hanno chiesto di continuare. Ho accettato. Sarò al fianco di AVS e di Antonio Decaro perché il mio posto è dove sono sempre stata cioè tra le persone, per ascoltarle e sostenerle soprattutto nei momenti difficili. Sono caparbia e più determinata di prima.

La mia storia insegna qualcosa: facciamo attenzione a chi si nasconde dietro gli slogan utili a mascherare la mediocrità. A chi indossa gli abiti del perbenismo solo sotto elezioni, rispondo con il lavoro. A chi pensa che sia normale lasciare soli i territori, rispondo con la mia presenza. Mi rialzo e riparto da qui, con Voi. Io ci sono, sempre».