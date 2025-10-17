Una missione prima di una applicazione: rendere la finanza comprensibile persino in una classe di liceo. Nasce così Finanz, applicazione lanciata ufficialmente a novembre 2024 da quattro ragazzi under 23 – Lorenzo Perotta (CEO), Andrea Pasini (CTO), Matteo Spreafico (COO) e Matteo Longoni (CMO). Un progetto nato dalla convinzione che l’educazione finanziaria sia un diritto, non un privilegio.

Nel team, anche l’andriese Savino Fiore, sviluppatore mobile, socio di Fiinanz e team leader del reparto di sviluppo mobile. «La mia avventura con Finanz è iniziata con un download. Ho capito subito che non era solo una applicazione ma uno strumento con un potenziale enorme – racconta il giovane andriese – Ho deciso allora di contattare il CEO, gli ho raccontato della mia esperienza come utente e come la mia esperienza di sviluppatore mobile potesse contribuire a far crescere il progetto».

Un’app che permette di avvicinarsi al mondo degli investimenti attraverso un percorso guidato e personalizzato di soli cinque minuti al giorno e che permette di imparare a gestire il denaro in modo corretto attraverso brevi lezioni alternate a quiz interattivi. Spazio anche ad approfondimenti e studio con video lezioni tenute da professionisti e leader del settore.

In un Paese dove manca ancora una forte educazione finanziaria, Finanz ha voluto offrire un approccio diverso, gratuito, semplice e personalizzato. «In un periodo in cui il costo della vita cresce e la mancanza di educazione finanziaria è ancora un problema diffuso, strumenti come questo possono diventare un aiuto concreto per tanti cittadini» – sottolinea Savino Fiore.

Finanz è disponibile gratuitamente su iOS e Android e ha già superato i 50mila utenti con un’età media di 27 anni. Un progetto che punta a diventare una guida europea per l’educazione e la gestione finanziaria.