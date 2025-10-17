Anche quest’anno torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale “Camminata tra gli Olivi”, in programma domenica 26 ottobre 2025. Si tratta della nona edizione dell’evento promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e delle tutela del territorio e del mare, dell’ENIT, dell’UNPLI e della Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

Percorsi, escursioni, degustazioni di olio EVO e prodotti tipici, visite ai frantoi, mini-tour del territorio, attività ludico-didattiche per bambini, famiglie, giovani e adulti.

Quest’anno sono 144 le Città dell’Olio aderenti e Andria, città ANCO, è fra queste, con la proposta dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Radici di un percorso nel Borgo Montegrosso, già riconosciuto quale Borgo della Salute.

Una giornata di sport, musica e solidarietà per far conoscere e riscoprire la bellezza di un territorio all’ombra dei suoi Olivi, con tanti percorsi enogastronomici che metteranno in risalto le eccellenze locali, con degustazioni di prodotti tipici della tradizione. La Giornata Nazionale del 26 ottobre non vuole essere soltanto un momento di convivialità: è anche un’occasione di crescita per grandi e piccini, dove la pianta di ulivo diventa ancora più simbolo di pace, unità e speranza da far conoscere e apprezzare.

L’evento sarà presentato in conferenza stampa giovedì 23 ottobre alle ore 9,30 presso l’Azienda CSA – via della Costituzione Zona PIP.