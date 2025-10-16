Si informa la Città che il giorno 17 ottobre p.v. potrebbero verificarsi disagi nel servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti a causa dello sciopero generale nazionale proclamato dai referenti nazionali della CIGL, CISL, UIL e FIADEL di tutti i settori pubblici e privati, ai sensi l’art. 2, c. 7, della Legge n. 146/90. La Ditta Gial – Si.Eco, che in città si occupa della gestione dei rifiuti, ha comunicato che i servizi essenziali previsti per legge saranno garantiti e che ripristinerà comunque le eventuali disfunzioni nelle giornate successive, anche in relazione al numero di operatori che aderirà allo sciopero.