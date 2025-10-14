Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Andria-Barletta, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara: Canosa; in uscita per chi proviene da Bari: Trani, al km 638+100.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE