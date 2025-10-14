Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Andria-Barletta, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara: Canosa; in uscita per chi proviene da Bari: Trani, al km 638+100.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.