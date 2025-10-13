Il Consorzio Guardie Campestri di Andria annuncia la sua adesione formale all’Associazione Antiracket FAI, costituita nei mesi scorsi da alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale cittadino.

“Con la sottoscrizione dell’atto di adesione da parte di questo sodalizio centenario, da sempre in prima linea contro i reati predatori in ambito agricolo e presidio di sicurezza nelle campagne – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Antiracket FAI, Felice Gemiti – la nostra realtà non solo cresce numericamente ma diviene punto di riferimento imprescindibile per il tessuto imprenditoriale nella lotta al racket delle estorsioni.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per questo atto di dignità e coraggio – prosegue Gemiti – nell’auspicio che possa rappresentare uno strumento di prevenzione e sostegno anche per le migliaia di associati aderenti al Consorzio”.