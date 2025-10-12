La Caritas Diocesana di Andria ospita, dal 16 al 21 ottobre 2025, la mostra fotografica “Il Corridoio Orientale: un viaggio rischioso e poco raccontato”, organizzata da Caritas Somalia e realizzata attraverso gli scatti del fotoreporter Marco Simoncelli.
L’esposizione sarà visitabile presso la sede di via E. De Nicola 15, Andria.
La mostra racconta una delle rotte migratorie più pericolose e meno conosciute al mondo: il Corridoio Orientale, che attraversa Etiopia, Somalia e Yemen.
Ogni anno, lungo questo percorso, migliaia di migranti — spesso minori non accompagnati — affrontano fame, sete, violenze e sfruttamento nel tentativo di raggiungere la penisola arabica in cerca di sicurezza e dignità.
Il progetto nasce nell’ambito dell’iniziativa internazionale di Caritas Somalia, intitolata “The Eastern Corridor: a risky and untold journey”, che mira a documentare le esperienze dei migranti nel Corno d’Africa attraverso reportage fotografici, radiofonici e narrativi.
L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sulle cause profonde della migrazione — guerre, crisi ambientali, povertà e tratta di esseri umani — e promuovere la solidarietà e la difesa dei diritti umani lungo una delle rotte più dimenticate del pianeta.
“Raccontare il viaggio attraverso il Corridoio Orientale significa restituire voce e volto a chi spesso rimane invisibile” (Sara Ben Rached, direttrice di Caritas Somalia)
Informazioni utili
- Date: 16 – 21 ottobre 2025
- Orari di apertura: tutti i giorni dalle 17:30 alle 20:30
- Luogo: Caritas Diocesana di Andria, via E. De Nicola 15
- Ingresso: libero