La Caritas Diocesana di Andria ospita, dal 16 al 21 ottobre 2025, la mostra fotografica “Il Corridoio Orientale: un viaggio rischioso e poco raccontato”, organizzata da Caritas Somalia e realizzata attraverso gli scatti del fotoreporter Marco Simoncelli.

L’esposizione sarà visitabile presso la sede di via E. De Nicola 15, Andria.

La mostra racconta una delle rotte migratorie più pericolose e meno conosciute al mondo: il Corridoio Orientale, che attraversa Etiopia, Somalia e Yemen.

Ogni anno, lungo questo percorso, migliaia di migranti — spesso minori non accompagnati — affrontano fame, sete, violenze e sfruttamento nel tentativo di raggiungere la penisola arabica in cerca di sicurezza e dignità.

Il progetto nasce nell’ambito dell’iniziativa internazionale di Caritas Somalia, intitolata “The Eastern Corridor: a risky and untold journey”, che mira a documentare le esperienze dei migranti nel Corno d’Africa attraverso reportage fotografici, radiofonici e narrativi.

L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sulle cause profonde della migrazione — guerre, crisi ambientali, povertà e tratta di esseri umani — e promuovere la solidarietà e la difesa dei diritti umani lungo una delle rotte più dimenticate del pianeta.

“Raccontare il viaggio attraverso il Corridoio Orientale significa restituire voce e volto a chi spesso rimane invisibile” (Sara Ben Rached, direttrice di Caritas Somalia)

