Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 12, sulla ex Strada Provinciale 231 in direzione Corato, all’altezza del chilometro 40+800.

Due autovetture, una Mercedes GLA con a bordo il conducente e un passeggero, e una Toyota Yaris condotta da una donna, sono venute a collisione per cause ancora da accertare. L’impatto, descritto come violento, ha coinvolto in totale tre persone.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti due equipaggi della Polizia Locale, che ha avviato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, e due ambulanze del 118. Il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi ai feriti che sono stati successivamente trasportati presso il locale nosocomio di Andria per le cure e gli accertamenti del caso. Al momento, non si conoscono i dettagli sulle loro condizioni.

L’incidente ha causato inevitabili rallentamenti al traffico veicolare lungo la trafficata arteria stradale, gestiti dagli agenti della Polizia Locale in attesa della rimozione dei mezzi.