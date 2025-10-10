Il Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Andria ha un nuovo presidente nella persona del perito agrario Felice Ardito. Sostituisce il ragioniere Riccardo Guglielmi, che rimane consigliere, nell’ottica di un programmato avvicendamento di funzioni a metà mandato. La decisione, avvenuta con votazione unanime, è stata formalizzata nel corso del Consiglio Direttivo tenutosi il 9 ottobre scorso.

Lo stesso Consiglio ha ringraziato Guglielmi per l’impegno profuso in cinque anni di presidenza. Ardito, consigliere di lungo corso del sodalizio consortile, è un imprenditore agricolo da sempre impegnato nell’organizzazione datoriale agricola CIA, in passato anche come presidente della sezione Levante Bari-BAT.

«Assumo questo incarico con passione e senso di responsabilità, essendo legato al Consorzio Guardie Campestri da vincoli non solo meramente associativi ma soprattutto affettivi», dichiara Felice Ardito. «Nel solco del mio predecessore e del lavoro di tutto il Consiglio Direttivo, proseguirò nell’opera di consolidamento aziendale, al fine di garantire da parte delle guardie campestri la massima attenzione e la cura necessaria al nostro territorio, in costante raccordo e collaborazione con la Prefettura di Barletta-Andria-Trani e di tutte le forze dell’ordine, che ringrazio sentitamente per il quotidiano supporto che forniscono alla nostra attività».