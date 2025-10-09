Ha sempre vinto sin qui in casa, la Fidelis. Ha fatto “tre su tre”, grazie ai successi su Ferrandina, Paganese e Gravina. E non può e non vuole fermarsi, in vista del quarto impegno interno nel campionato di Serie D, quello in programma domenica al “Degli Ulivi” contro il Nola, con fischio d’inizio previsto alle ore 16. Per due motivi, in particolare: va cancellata virtualmente la sconfitta di Aversa con la Real Normanna, la prima della stagione per gli andriesi, non vanno lasciati altri punti per strada, anche se le altre non stanno “scappando”. Il titolo al match con i campani lo offre il difensore Frank Amoabeng.

Nonostante la sconfitta di Aversa, Amoabeng intravede segnali incoraggianti, soprattutto nel lavoro quotidiano.

È tornato in Puglia pensando di giocare da centrale difensivo, Amoabeng. E invece…

Era ancora under quando nella stagione 20-21 ha giocato a Cerignola, nell’anno in cui furono gettate le basi per il trionfo ofantino del campionato successivo. Ora – per continuità di rendimento – è uno dei protagonisti della Serie D. Non solo della Fidelis, ma in generale dell’intero raggruppamento.

Il servizio.