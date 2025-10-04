Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Andria Barletta, verso Pescara. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione Andria/Barletta, uscire allo svincolo di Barletta e proseguire sulla SS170 Dir verso Canosa, per rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta;

– 04, sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trani, al km 638+100, o di Canosa, al km 610+500.