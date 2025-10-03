Efficace intervento della Polizia Locale di Andria nell’ambito delle attività di controllo del territorio. L’azione ha portato al fermo e all’identificazione di un giovane, nato nel 2006, sorpreso nel tentativo di occultare droga in un’area pubblica. L’episodio si è verificato in una villetta comunale dove gli agenti, anche grazie all’attività di osservazione, hanno bloccato l’uomo mentre nascondeva circa tre grammi di hashish tra i cespugli. Identificato, il ragazzo è stato sottoposto alle misure previste dall’articolo 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/90), che disciplina la detenzione per uso personale. Di conseguenza, il giovane è stato segnalato alla Prefettura per l’avvio del procedimento amministrativo, un iter che mira alla dissuasione ma che può comportare anche conseguenze amministrative, come la sospensione o il divieto di conseguire documenti di abilitazione.

L’episodio riaccende l’attenzione sul consumo di stupefacenti tra i giovanissimi, un fenomeno che può causare danni seri allo sviluppo cognitivo e alla salute psicofisica degli adolescenti, oltre a esporli a responsabilità legali. Sull’accaduto è intervenuto l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Andria, Pasquale Colasuonno: «L’intervento della nostra Polizia Locale è la dimostrazione di come la presenza sul territorio, affiancata dall’osservazione mediante sistemi tecnologici come le videosorveglianze pubbliche, sia cruciale per intercettare fenomeni come il consumo di stupefacenti, in particolare tra i minori. È necessario mantenere la massima vigilanza a tutela dei nostri giovani. La segnalazione alla Prefettura non è solo una sanzione, ma un atto dovuto per avviare percorsi di recupero e far comprendere ai ragazzi la serietà delle loro azioni e le conseguenze sulla loro vita e salute».

L’attività della Polizia Locale di Andria prosegue con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, in collaborazione con gli organi preposti al recupero sociale dei soggetti a rischio.