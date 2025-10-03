«Quello che è accaduto ieri sera a Bisceglie, in Piazza Regina Margherita, è un episodio che non può essere taciuto. Una manifestazione che avrebbe dovuto rappresentare vicinanza al popolo di Gaza è stata invece strumentalizzata con l’esposizione di uno striscione indegno che recitava: ‘Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini’. È un segnale pericoloso: si tenta di trasformare un tema umanitario in un’aggressione politica al Governo Meloni». E’ quanto denunciato dal deputato di Fratelli d’Italia. on. Mariangela Matera.

«Non si tratta di libertà di opinione, ma di un vero e proprio incitamento all’odio e alla violenza, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Quando si minacciano i vertici delle istituzioni, si colpisce l’Italia intera e il patto di civiltà che regge la nostra comunità nazionale. Esprimo quindi la mia totale e convinta solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai Vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, bersagli di una retorica avvelenata che appartiene alla peggior deriva estremista. La nostra democrazia si fonda sul rispetto, sulla libertà e sul dialogo, mai sulla violenza. Episodi del genere vanno respinti, senza ambiguità, da tutte le forze politiche e sociali del Paese».