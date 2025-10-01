Le Segreterie cittadine ed i Gruppi Consiliari di Forza Italia e Movimento Pugliese (Fracchiolla, Fisfola, Del Giudice e Marmo) esprimono «le loro più sentite congratulazioni alla Procura della Repubblica di Trani ed alla Questura di Andria per il brillante risultato dell’operazione antidroga denominata “Oppidum”, compiuta stamani alle prime luci dell’alba, dimostrando grande professionalità investigativa, capacità capillare di controllo del territorio, oltre che profonda conoscenza dei contesti e delle dinamiche dell’illegalità.

Con questi arresti, ancora una volta, le nostre forze dell’ordine contribuiscono a togliere dalle piazze di spaccio, purtroppo diffuse in vaste aree della città, sia centrali che periferiche, personale criminale dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sottraendolo dal mercato illegale.

Con questa operazione lo Stato fornisce una risposta alle esigenze di legalità sentite dalla stragrande maggioranza dei cittadini, confermando l’attenzione rivolta dal Governo ed in particolare dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi verso la Questura di Andria, implementata nel corso di questi mesi con uomini e mezzi.

La presenza ad Andria del Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, il prossimo 2 Ottobre, certamente darà ancora più impulso all’attività dei tutori della legge per il prossimo futuro».