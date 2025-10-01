«Gratitudine immensa nei confronti della Procura della Repubblica di Trani con il suo Procuratore Capo dott. Renato Nitti, e della nostra Polizia di Stato per l’operazione che ha visto in primo piano la Questura della Bat con il suo dirigente dott. Alfredo Fabbrocini». Si è espresso così il Sindaco avv. Giovanna Bruno, oggi a Roma per partecipare ai tavoli nazionali promossi da ALI sul tema della Sicurezza Integrata, a commento dell’operazione “Oppidum” messa a segno dalla Polizia di Stato questa mattina all’alba che ha portato all’arresto di 30 soggetti per traffico di stupefacenti.

«Donne e uomini a lavoro incessante per assicurare alla giustizia criminali di ogni sorta. L’ennesimo colpo messo a punto stamane ci consegna un quadro enorme legato al perverso e malvagio mondo delle sostanze stupefacenti, una organizzazione poderosa nella nostra Città che ne mina quotidianamente la serenità, le fondamenta sociali, puntando all’attacco continuo ai nostri giovani e giovanissimi.

La notizia giunge alla vigilia della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria proprio alla Polizia di Stato, scelta fatta da questa amministrazione per rinsaldare il legame di fiducia incondizionata dei cittadini in questa articolazione dello Stato dedita giornalmente alla sicurezza di noi tutti, sul territorio e a servizio dello stesso. Una scelta che rientra nei percorsi attivati dal “Festival della legalità” che questa amministrazione ha istituito. A loro va il nostro grazie!».