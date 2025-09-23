La Virtus Andria è lieta di annunciare che Vincenzo Rubino è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Classe ’69, Rubino da calciatore ha collezionato 110 presenze tra i professionisti. Preparato e motivato, porta con sé entusiasmo, competenza e una forte voglia di contribuire alla crescita del gruppo nel campionato di Promozione. Nella stagione 2023/24 è stato allenatore in seconda del tecnico all’FBC Gravina nel girone H di Serie D. Il presidente della Virtus Andria Marian Gecaleanu lo ha accolto in città augurandogli il meglio per questa nuova avventura in biancazzurro. Vincenzo Rubino prende il posto di Salvatore Russo, a cui vanno i ringraziamenti della Virtus Andria per l’impegno profuso sin qui per la società andriese.