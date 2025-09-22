Vittoria, primo gol con la maglia della Fidelis Andria e un deciso messaggio al campionato: i 15 gol realizzati l’anno scorso con la Nocerina non sono affatto un caso. Nell’1-0 del Degli Ulivi sulla Paganese il protagonista assoluto è stato Facu Marquez: splendida e decisiva la giocata con il destro su assist di Banse che ha sbloccato i giochi e garantito tre punti al team di Scaringella.

Nelle prime due partite è stato supportato da Trombino in un 4-2-3-1 pronto a evolversi in 4-4-2, con la Paganese il cuore della trequarti è stato affidato invece a Orlandi. Che ci sia da lottare da solo o con un compagno al fianco, assicura Marquez, lo spirito messo in campo non cambia.

La vetta dista due punti dai sette della Fidelis, chiamata ora a un’altra trasferta dall’elevato coefficiente di difficoltà dopo quella di Barleta. Mercoledì alle 20.30 sarà tappa al Tursi per un Martina-Fidelis Andria che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social. Ma i tifosi possono sognare? La risposta è di chi ha i piedi ben saldi per terra.