Con ogni probabilità è stata l’elevata velocità (su una strada in cui l’obbligo è fissato a 70 km/h) la causa dell’ennesimo grave incidente accaduto ieri pomeriggio sulla SP33 che collega Bisceglie ad Andria.

Intorno alle 16,45, in territorio di Bisceglie all’altezza del civico 62, si è registrato un violento impatto tra una Toyota Yaris e una Mercedes Smart, che viaggiavano in direzioni opposte. Una giovane andriese di 33 anni, passeggera della Smart, è stata ricoverata in codice rosso al “Bonomo” di Andria. Illeso il conducente, un 36enne andriese. La Smart, dopo l’impatto, è rimasta al centro della carreggiata. Nessuna grave conseguenza anche per guidatore e passeggero (anche loro andriesi) della Yaris, finita a sua volta all’esterno della carreggiata.

Sul luogo è intervenuto lo staff sanitario del 118 di Trani, unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Molfetta.