Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del consigliere comunale del PD Mirko Malcangi:

«In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’AU della Multiservice in data odierna, duole rilevare che sono le sue azioni a risultare frettolose e a manifestare assoluta non conoscenza di quanto si possa o non si possa fare. Il sottoscritto è intervenuto SOLO dopo aver contattato l’ufficio competente, il quale ha riferito, con fastidio, di essere ignaro di tutto quanto stesse accadendo, oltre a rilevare l’illegittimità di quanto si stesse facendo.

Così come è opportuno ricordare che sopra i regolamenti – anche qualora questi nulla dicano su una materia specifica – ci sono le leggi e quindi a nulla serve richiamare vuoti normativi previsti dai regolamenti del Comune di Andria.

Se l’Amministratore si sente limitato nelle sue azioni, a mio avviso, o rimette l’incarico, oppure chiede al socio unico di rivedere la vicenda. Non lo espone ASSOLUTAMENTE ad un contenzioso di certa soccombenza!

Ho formalizzato all’assessore competente una richiesta di audizione dell’amministratore della municipalizzata, al fine di fare definitivamente chiarezza su di una vicenda che sta creando soltanto allarmismo tra i cittadini».