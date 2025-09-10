Nuovo appuntamento con William Shakespeare nel programma odierno del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Il grande poeta e drammaturgo inglese si riprende la scena grazie ad un progetto teatrale di Davide Lorenzo Palla, che racconta in tre diversi spettacoli, ospitati altrettanti locali della città federiciana, alcune delle opere più celebri del Bardo, intrecciando recitazione, musica e ironia.

Dopo “Il mercante di Venezia” e il “Macbeth”, presentati nei giorni scorsi, questa sera sarà la volta dell’“Otello” tra le tragedie più celebri di Shakespeare, scritta agli inizi del XVII secolo.

Un’opera che parla di amore, odio e gelosia, la cui trama è costruita sulla subdola e abilissima manipolazione ordita da Iago, il più diabolico dei personaggi shakespeariani. Ne nasce una drammatica spirale di sospetto e dolore che porterà a esiti tragici e irreversibili.

Un capolavoro della produzione del poeta inglese, portato in scena in una versione riadattata, con una formula teatrale che unisce narrazione, performance e musica dal vivo.

L’appuntamento è alle 21.15 presso il locale “Pane e Pomodoro” di Piazza La Corte.

Per tutte le notizie, curiosità ed approfondimenti sul Festival torna, a partire da domani, “Castel dei Talk”, lo speciale a puntate dedicato alla kermesse teatrale, condotto da Francesco Donato, in onda alle ore 15 su Telesveva.