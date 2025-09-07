Un gol per tempo, tante belle trame, una gara di grande agonismo ed una vittoria che segna il metro di crescita della Fidelis che batte due a zero il Ferrandina a sei giorni di distanza dalla sfida di Coppa che i lucani hanno portato a casa grazie ai calci di rigore. Praticamente nessun cambio rispetto alla sfida di sei giorni fa per Summa con Kisseih punta più avanzata mentre difesa solida con Quaranta, Gianfreda e Sepe. Dall’altro lato poche novità con Cipolletta in difesa e Giorgione schierato a centrocampo. Banse-Trombino-Orlandi alle spalle di Marquez. La gara non offre particolari spunti in apertura se non diversi interventi da matita rossa per il Ferrandina ed una sfida che si accende immediatamente senza che però il direttore di gara il sig. Tierno di Sala Consilina decida di intervenire. Ma al primo vero affondo dopo uno sterile predominio territoriale è proprio la Fidelis: dopo 23 minuti è Marquez a liberarsi bene a sinistra, tocco intelligente per Orlandi che si libera in area e calcia da sinistra di destro sul lato opposto. Nulla da fare per Galiano e gol che apre la stagione in campionato della squadra andriese. Minuti di sbandamento per il Ferrandina e di grande pressione Fidelis che trova anche il secondo gol ma Banse, dopo una invenzione di Giorgione, viene pescato in off side. Poi si gioca davvero poco e la tensione sale minuto dopo minuto. Il Ferrandina si vede per la prima volta a tre dal termine con un tiro alto di Gallitelli. Poi il fallo di Allushaj su Kisseih nell’ultimo minuto dei tre di recupero e a farne le spese è Canavese che viene espulso dalla panchina. Il tiro di Kisseih su calcio di punizione finisce alto. Nella ripresa subito in campo Kirliauskas al posto di Allushaj e cambio tattico con una difesa a tre. Sistema di gioco che funziona subito ed Orlandi, spostato dietro le punte, serve a Marquez un pallone invitante ma l’attaccante argentino calcia tra le braccia di Galiano. La grande classe di Giorgione esce nella ripresa e dopo neanche otto minuti è lui a colpire il palo direttamente su calcio di punizione, palla che torna in gioco e sul tocco ravvicinato di Trombino c’è il braccio di un difensore ospite. Calcio di rigore per il direttore di gara e dal dischetto è glaciale Trombino che non lascia scampo a Galiano. Grande personalità per l’attaccante ex Igea Virtus che lunedì sera aveva mandato sulla traversa il rigore che poi ha permesso al Ferrandina di passare in Coppa. Continua la pressione della Fidelis ed il tiro di Trombino è salvato in corner da Galiano. Il Ferrandina si fa vedere all’alba del 20esimo minuto con il colpo di testa di Incerti tutto solo in area, attento Summa. Inizia la girandola di cambi per i due tecnici. Ciracì per la Fidelis poco oltre la mezz’ora si vedere bloccare il tocco ravvicinato da Gianfreda in corner. Ci prova anche Giorgione con un tiro potente e preciso che salva in corner Galiano. Allo scadere due salvataggi su Amoabeng e Cordova da parte della difesa ospite mentre all’ultimo respiro è Summa a sporcarsi i guantoni sul colpo di testa di Sepe con la complicità del palo. È la parola fine sull’esordio in campionato di Fidelis e Ferrandina. Squadra di Scaringella che ora nel prossimo turno sarà impegnato nel derby del Puttilli contro il Barletta.