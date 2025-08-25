Poco prima delle 12, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Canosa e Trani in direzione Pescara, si registrano 8 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 622. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, attualmente si circola su una corsia. Agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Trani, percorrere la Strada Statale 16 “Adriatica” e rientrare in autostrada a Canosa.