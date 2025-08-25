Due volte contro il Ferrandina: partirà così la stagione 25-26 della Fidelis.
Esordio nel primo turno di Coppa Italia di Serie D contro i lucani, che hanno eliminato ai rigori il Barletta nel turno preliminare giocato al “Puttilli”, e poi il debutto in campionato, sempre contro la squadra di Antonio Summa, domenica 7 settembre.
In archivio per gli andriesi, invece, c’è l’1-1 nell’amichevole contro il Bitonto, in occasione del primo contatto dei calciatori con il prato dello stadio “Degli Ulivi”: gol di Ciracì per il momentaneo vantaggio dei biancazzurri, pari neroverde con Napoli dagli undici metri.
In attesa dei primi incontri ufficiali, intanto, il calciomercato resta argomento di attualità: previsto almeno un innesto over. Mattia Ciracì, il 2004 ex Nardò, sembra intanto aver convinto lo staff tecnico. Si va verso il tesseramento, dopo il lungo periodo di prova post-infortunio della passata stagione.
