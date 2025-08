«Quanto accaduto questa mattina lascia tutti noi senza parole. La morte dei tre ciclisti del gruppo Ciclo Avis di Andria, travolti da un’auto sulla provinciale 231, è una tragedia che colpisce l’intera comunità. Il nostro pensiero va a loro e al quarto ciclista ricoverato in gravi condizioni. Ci sarà modo di chiarire quello che è successo, e di impegnarci come rappresentanti delle istituzioni per evitare che simili episodi possano ripetersi, aumentando la sicurezza sulle strade. Questo è il momento di stringersi attorno alle famiglie e alla realtà dell’Avis, da sempre impegnata sul territorio nelle iniziative per sensibilizzazione alla donazione del sangue».

Così la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari.