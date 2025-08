Un andriese alla guida della Fidelis degli andriesi. Giuseppe Scaringella capo-allenatore dei biancazzurri per il terzo anno di fila, il primo, però, sin dall’alba della stagione.

Tanti giovani interessanti. Tanti elementi che conoscono la categoria e, soprattutto, il girone H: da Jimmy Allegrini in difesa a Leonardo Taurino in attacco, entrambi “cavali” di ritorno. Senza dimenticare, naturalmente, il colpo più roboante del mercato: quel Facundo Agustin Marquez reduce dai quindici centri in stagione messi a segno con la maglia della Nocerina. I gol li ha sempre fatti. La leadership è indiscutibile.

Scaringella ha testato ieri nella partitella con la Primavera del Monopoli gli under a sua disposizione: tanti numericamente, ma anche e soprattutto di qualità.

Fidelis pronta per la partenza, destinazione Montorio a Vomano: lavoro in Abruzzo sino alla vigilia di Ferragosto: il 13 l’amichevole più significativa, quella contro il Teramo.

