Due attaccanti: un argentino di Mar del Plata, Facundo Agustin Marquez, ed un calabrese di Cosenza, Alfredo Trombino. Hanno in comune la maglia della Fidelis, che indosseranno per la prima volta in carriera nel prossimo campionato di Serie D. È potenzialmente una coppia da un fatturato realizzativo notevole. Hanno sfiorato quota 30 gol in due nella scorsa stagione. Marquez ha fatto centro 15 volte tra campionato di Serie D, playoff e Coppa Italia di categoria con la Nocerina.

Tredici centri nel girone I con l’Igea Virtus per Alfredo Trombino.

Marquez vuole continuare a far gol in un girone che ha conosciuto nella passata stagione. Trombino vuole lasciare il segno nel raggruppamento più tosto di tutta la Serie D.

La Fidelis non parte tra le favorite del campionato. Marquez, però, è un attaccante che di ambizioni ne ha da vendere.

Il servizio.