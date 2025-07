Non ce l’ha fatta l’anziano di 92 anni che, la mattina del 16 luglio scorso, è stato investito da un’auto ad Andria, all’altezza delle strisce pedonali dell’incrocio tra via Ospedaletto e via Aldo Moro. L’uomo è deceduto, nelle scorse ore, dopo nove giorni di agonia, nel reparto di Neurochirugia dell’ospedale “Bonomo”, dove era arrivato in condizioni già critiche.

A seguito della caduta sull’asfalto, l’uomo aveva subito un grave trauma cranico. Subito soccorso dalla donna alla guida della vettura, il 92enne era stato trasportato in codice rosso presso il nosocomio andriese, ma le lesioni riportate nell’incidente si sono purtroppo rivelate fatali.

Assieme al personale del 118, sul posto erano giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Andria, che hanno effettuato i primi rilievi e che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale. Compito non facile, per via dell’assenza di immagini chiare registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Al vaglio anche le testimonianze raccolte dagli agenti.

Da chiarire se l’anziano fosse in sella alla bici, al momento dell’incidente, o se stesse spingendo a mano il mezzo a due ruote. La donna al volante dell’auto è indagata per omicidio stradale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani.