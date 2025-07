«La morte dell’anziano, alla cui famiglia rivolgo il mio cordoglio, investito da un’auto ad Andria, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è un episodio che fa riflettere». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d’Italia, l’on. Mariangela Matera

«Alla luce anche dei numeri emersi nel rapporto Asset sull’incidentalità stradale 2024. Nel rapporto dell’Agenzia regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio si evidenzia come nella provincia di Barletta – Andria – Trani gli incidenti sono stati 1.024 con 18 morti. Nello scorso anno è stato luglio il mese dove in Puglia si è registrato il maggior numero di incidenti ovvero 1.190 ma settembre quello con più decessi (30). Proprio in questi giorni occorre maggiore prudenza alla guida, così come le polizie locali devono intensificare i controlli. La sicurezza sulle strade è una priorità assoluta del Governo Meloni, oltre alla sensibilizzazione verso i giovani riguardo i rischi della guida si è cercato con la modifica al codice della strada, approvato lo scorso novembre, ha inasprito le pene nei confronti dei trasgressori. L’obiettivo del decreto sicurezza stradale ha mirato a rendere le strade più sicure per tutti e rappresenta un passo importante per ridurre gli incidenti e promuovere una guida più responsabile».