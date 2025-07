Nella scorsa notte purtroppo è deceduto il 92enne coinvolto nell’incidente stradale avvenuto il 16 luglio nell’abitato di Andria su Via Ospedaletto all’incrocio con Via Aldo Moro. L’anziano uomo, ricoverato in prognosi riservata nel Reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria, aveva riportato una gravissimo trauma cranico che gli è stato fatale.

La conducente dell’autovettura coinvolta è indagata per omicidio stradale. Le indagini per l’accertamento della dinamica sono coordinate dall’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Trani, competente per territorio e per materia, e sono state delegate alla Polizia Locale di Andria, i cui agenti intervennero per la rilevazione dell’incidente stradale.