30mila euro. A tanto ammontano i danni dopo il furto di cavi elettrici che permettevano l’illuminazione del percorso “Stupor Mundi” nella pineta sottostante Castel del Monte. L’amara scoperta è avvenuta nel giro di pochi giorni. Circa tre settimana fa il comune di Andria ha ricevuto la segnalazione che quel tratto della pineta, riqualificato recentemente, era rimasto al buio. Durante le verifiche è poi emerso che mancavano i cavi elettrici. Un duro colpo per l’area verde che circonda il maniero federiciano. Quel percorso, denominato “Stupor Mundi”, è stato inaugurato ad ottobre 2023. Un viaggio suggestivo nel mondo di Federico II di Svevia, percorrendo i sentieri che, attraversando la pineta, conducono fino alla sua antica dimora, il Castel del Monte. Il percorso permette di riscoprire i temi legati alla figura dell’Imperatore, come la caccia, la flora e la fauna, il cielo e le costellazioni. Con l’illuminazione era possibile seguire i sentieri anche in orario serale. Il danno stimato è di circa 30mila euro, come spiegato sui social dall’assessore all’Ambiente e Verde Pubblico del comune di Andria, Savino Losappio. «Trentamila euro è la somma necessaria per ripristinare l’illuminazione del percorso Stupor Mundi nella pineta di Castel del Monte – ha scritto Losappio -. Qualcuno ha avuto la brillante idea di rubare i cavi elettrici. Oltre al danno economico anche un bel danno d’immagine». L’assessore ha fatto sapere che ora il comune provvederà a riparare il danno attraverso l’intervento della Multiservice, cercando di ammortizzare le spese. Nei prossimi giorni scatterà anche la denuncia a carico di ignoti. Un’altra pagina da dimenticare per il maniero patrimonio UNESCO che solo pochi giorni fa ha vissuto una serata all’insegna del jazz internazionale con il concerto di Kenny Barron. Il furto dei cavi elettrici, che ha danneggiato anche una parte dell’illuminazione nei pressi dell’infopoint, ha reso complicato il cammino a piedi verso il palco allestito davanti all’ingresso del castello, così come la discesa a fine concerto.