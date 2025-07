I Servizi Demografici del Comune di Andria informano che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14 gennaio 2022 da ieri 15.07.2025 è in pubblicazione all’Albo Pretorio/ Avvisi relativi all’Anagrafe (pubblicazione n. 4559 del 15/07/2025) e in Amministrazione Trasparente – BANDI DI GARA E CONTRATTI un “AVVISO PUBBLICO RELATIVO A MANIFESTAZIONI D’INTERESSE – ISTITUZIONE DI UNO O PIÙ UFFICI SEPARATI DI STATO CIVILE NEL COMUNE DI ANDRIA PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI.”

Possono presentare istanza tutti i privati e gli operatori economici, del territorio di Andria, in possesso della capacità di contrattare con le PP.AA. e che hanno interesse alla valorizzazione delle proprie strutture, attraverso la messa a disposizione del Comune di Andria, mediante contratto di comodato gratuito, di locali conformi ai requisiti, richiamati nell’Avviso, e dunque idonei dal punto di vista urbanistico e logistico.

All’esito delle verifiche a cura della apposito Seggio di valutazione previsto nell’Avviso Pubblico la Giunta Comunale procederà alla formale istituzione degli Uffici di Stato Civile separati dalla sede Comune.

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse potranno essere presentate, secondo lo schema in pubblicazione, entro le ore 12,00 del 18 agosto 2025.



Per informazioni rivolgersi a:

dott. Sabino Bafunno – Funzionario Servizi Demografici

Tel. 0883/290306

mail: [email protected]