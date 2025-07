«Da qualche giorno sul sito dell’ASA, la compagnia di trasporto pubblico locale, c’è una pagina interamente dedicata alle modalità per poter raggiungere Castel del Monte con il trasporto pubblico partendo da Andria. Le informazioni sono sia in italiano che inglese, a beneficio di tutti i turisti». Ne dà notizia l’Assessore alla Sicurezza con delega alla Mobilità, Pasquale Colasuonno. Informazioni utili, in italiano e inglese, per cittadini, viaggiatori e turisti che volessero raggiungere il Castel del Monte da Andria, sono riportate sul portale https://autolineeserviziandriesi.it/. In particolare, a questo link https://autolineeserviziandriesi.it/andria-castel-del-monte/ “Come raggiungere Castel del Monte con trasporto pubblico da Andria – Ecco come raggiungere il Castel del Monte con il trasporto pubblico da Andria!” sono indicate tutte le possibilità di trasporto per il maniero, con indicazione di orari, biglietti, tariffe, prenotazione e vendita dei ticket.

Il Castel del Monte è raggiungibile da Andria con trasporto pubblico per mezzo dell’autolinea urbana n° 6. L’autobus parte dal Terminal Bus in piazza Marinai d’Italia e arriva fino al Castel del Monte.

Si può raggiungere il Castel del Monte da Andria utilizzando anche il Servizio Taxi chiamando il numero +39 380 9062709 oppure +39 3292933623.

«Avremmo potuto continuare ad assistere al deprimente gioco del rimpallo di responsabilità circa la mancanza di informazioni, avremmo potuto fare post indignati contro non si sa chi, non si sa cosa. Abbiamo preferito usare quel tempo per risolvere il problema», conclude l’assessore Pasquale Colasuonno.