Giovedì 17 luglio 2025 ore 19,30 in Biblioteca Comunale il quarto appuntamento con “Cartoonia – film animati in Biblioteca”. Come ogni mese (fino a febbraio 2026) la Biblioteca Comunale “G.Ceci” ospita una serie di incontri moderati dal Collettivo KA-POW! dedicati a una selezione di capolavori del cinema d’animazione e del fumetto. L’iniziativa è realizzata in co-progettazione con l’Assessorato alla Bellezza del Comune di Andria – Settore Cultura.

Con questo incontro ci tuffiamo nel multiverso con un capolavoro del cinema d’animazione moderno: “Spider-Man: Un Nuovo Universo”, un’avventura rivoluzionaria che segue Miles Morales, un adolescente di Brooklyn che diventa il nuovo Spider-Man. Quando un esperimento scientifico apre un varco tra le dimensioni, Miles si ritrova a collaborare con Spider-Man provenienti da universi paralleli per fermare una minaccia in grado di distruggere la realtà stessa. Un film innovativo, con un’animazione straordinaria e una storia piena di cuore, azione e umorismo.

«La biblioteca comunale “G. Ceci” continua a essere un luogo di incontro e di scoperta per la comunità, anche grazie al percorso di Fumettopia e Cartoonia, fumetti e film di animazione in biblioteca ogni terzo giovedì del mese – fa sapere l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari – Con l’arrivo dell’estate, gli appuntamenti si spostano nel cortile esterno, per vivere il bell’incontro con una atmosfera rilassata e fresca arrivando a piedi o in bicicletta, grazie alla “Sosta dei sogni” il luogo perfetto per far fiorire l’immaginazione e che offre un parcheggio dedicato, nel cortile della biblioteca, per le bici. Il prossimo giovedì vi aspettiamo per un nuovo incontro di lettura, visione, conoscenza, divertimento e condivisione».

L’evento è ad ingresso libero e aperto a tutte le età.