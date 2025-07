Turno “pesante” quello di lunedì per il personale della Polizia Locale, che nel giro di poche ore ha dovuto rilevare tre incidenti stradali oltre ad assicurare i consueti servizi di viabilità e annonari (mercato settimanale).

Alle ore 8:40 su Viale della Costituzione è avvenuto un violento tamponamento tra due autovetture, una Toyota Yaris e una Citroen C3, con i due conducenti feriti trasportati all’ospedale “L. Bonomo”.

Intorno a mezzogiorno, su Via Imperatore Augusto all’incrocio con Via S. Vito, un motociclo Yamaha si è scontrato con un’autovettura Mercedes Classe A. Il giovane motociclista è stato trasportato, tramite autoambulanza del SET 118 e in codice rosso per dinamica, presso il locale Pronto Soccorso ed è stato ricoverato per le varie fratture riportate. Oggi sarà sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione delle fratture. Dinamica in corso di accertamento da parte della Polizia Locale.

Nemmeno il tempo di terminare la precedente rilevazione che al centralino della Centrale Operativa del Comando di Via Tiziano è pervenuta l’ulteriore richiesta di intervento urgente su Via Corato in corrispondenza dell’incrocio semaforizzato con l’ingresso al Centro di Riabilitazione “A. Quarto di Palo” dove due autovetture, una Kia Stonic e una Fiat Panda, sono pervenute a collisione frontale-laterale perché, evidentemente, non è stato rispettato il rosso del semaforo, che funzionava perfettamente. Sul posto sono intervenute due autoambulanze del SET 118 che hanno trasportato le quattro persone ferite, tra le quali due minori, presso i Pronto Soccorso degli ospedali di Andria e Barletta. Per fortuna, gli infortunati hanno riportato lesioni lievi e sono stati tutti dimessi nella serata di ieri.

Dal Comando di Polizia Locale si raccomanda una maggiore responsabilizzazione dei conducenti alla guida di qualsivoglia veicolo per evitare di assumere comportamenti sbagliati, che possono generare tragedie, al fine di ridurre un trend negativo che, invece, sembra consolidarsi.