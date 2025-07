Docenti, studenti, colleghi dirigenti e personale amministrativo ed ata a far da cornice all’ultimo giorno di scuola del Preside dell’istituto superiore del “Lotti-Umberto I” di Andria il prof. Pasquale Annese che ha concluso la sua carriera per raggiunti limiti di età. Una breve cerimonia di saluto ieri pomeriggio all’interno dell’istituto che lo ha visto dirigente per ben 16 anni.

Un pomeriggio di emozione che rappresenta un momento di passaggio importante per una scuola che ora è un punto di riferimento importante sul territorio considerando le tante azioni formative specialistiche in campo.

Difficile trovare un progetto più significativo di un altro ma certamente sono stati moltissimi e lo sguardo al futuro non può che essere nel solco delle opportunità per tutti gli studenti.

A testimoniare quanto sia cambiata la scuola in 16 anni ci hanno pensato anche i docenti che hanno vissuto con il prof. Annese un percorso importante.

Il servizio completo su News24.City.