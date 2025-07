Andria è tra i Comuni premiati con Menzione Speciale come eccellenza per la raccolta RSU superiore al 75%. Questa mattina a Bari la Regione Puglia, nel corso dell’evento “Economia circolare in festa! Buone prassi e sfide nella gestione dei rifiuti urbani” alla Fiera del Levante, ha premiato i Comuni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata nel 2024 e quelli che hanno conseguito oltre il 75% di performance di raccolta.

In particolare, Andria ha ottenuto la Targa di Merito per l’eccellenza nella raccolta differenziata nel 2024 raggiungendo il 75,58%. Si legge nella menzione “Il Comune si attesta come esempio virtuoso di economia circolare da diffondere come buone prassi in tutto il territorio della Regione”. E ancora, la città ha ricevuto anche l’attestato di Merito per aver superato l’obiettivo nazionale del 65% di raccolta differenziata nell’anno 2024.

A ricevere la Targa di Merito dall’Assessore All’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, l’Assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio.

«Lo sforzo di tutta la città, ad eccezione dei soliti furbi, è stato premiato: raggiungere percentuali così importanti ci permette di porre le basi per la prossima gara per la gestione dei rifiuti in città. E’ nostra intenzione, infatti, sperimentare la tariffazione puntuale in modo tale da poter premiare i cittadini virtuosi».

La Regione Puglia con l’Assessorato all’Ambiente, in linea con la sua strategia di promozione e valorizzazione di iniziative e strategie responsabili volte a tutelare l’ambiente e a favorire la sostenibilità, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, ha voluto premiare i risultati eccellenti raggiunti nel 2024 sul fronte della raccolta differenziata.

Sono 170 i Comuni pugliesi che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, il limite fissato dalla normativa europea e nazionale. Di questi, 44 hanno ricevuto una menzione speciale per aver oltrepassato la soglia del 75%, dimostrando come efficienza, partecipazione e innovazione possano fare la differenza nella gestione sostenibile dei rifiuti. Andria è stata premiata “per l’impegno esemplare e i risultati significativi nella promozione della sostenibilità ambientale e del benessere della comunità. Grazie a questo impegno collettivo, si riduce in modo significativo l’impatto ambientale, si promuove il riciclo delle risorse e si migliora la qualità della vita dell’intera comunità”.