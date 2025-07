E’ un premio che l’Amministrazione Comunale ha pensato di dedicare ai giovani di origini andriesi che si sono particolarmente distinti per i risultati conseguiti. Si chiama “Eccellenze del futuro” e dal 4 luglio scorso sono aperti i termini per le candidature, sia in forma di segnalazione sia in forma di autocandidatura: l’importante è che si segnali la specificità e i risultati raggiunti nel proprio percorso di studio e di lavoro. Il premio è dedicato ai giovani fra i 18 e 35 anni, residenti e non residenti che, in forma singola o associata, abbiano dato rilevanza e lustro alla Città di Andria e che si siano contraddistinti per impegno, innovazione, ricerca, nuove idee e sperimentazione.

A istituirlo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2025 è l’Assessorato al Futuro. «Riconoscere e valorizzare i giovani talenti che onorano la nostra città – spiega l’Assessora con delega alle Politiche Giovanili, Viviana Di Leo – è un dovere oltre che un piacere. Con l’istituzione del premio per le giovani eccellenze, vogliamo celebrare i risultati raggiunti dai e dalle giovani andriesi che si sono distinti per merito in diversi settori professionali e formativi. Sono cittadini e cittadine che per diversi motivi hanno lasciato questa città per studio e per lavoro, ma che hanno le loro radici qui. Sono tanti i giovani che ci rendono orgogliosi ed è giusto ricordare a tutti che Andria è una città di valore, riconosciuta e riconoscibile, grazie a chi resta, ma anche grazie per scelta o per opportunità decide di continuare il proprio percorso altrove».

Il premio ha cadenza annuale e potrà essere conferito a una persona, un gruppo, un’attività economica, un’associazione ecc., contraddistintisi nell’ambito scientifico, letterario o artistico, dell’agricoltura, dell’artigianato o dell’industria, della formazione, dello sport, dell’innovazione digitale o in iniziative di carattere sociale o ecologico. Il premio potrà essere assegnato anche alla memoria.

Fino al 4 agosto 2025, fa sapere il Servizio Politiche Giovanili, sono aperte le candidature/segnalazioni al Premio esclusivamente attraverso la compilazione di un modulo Google all’indirizzo https://forms.gle/c9AJSJeeMU7wHfZR6 in cui indicare brevemente le informazioni riguardanti la persona, il gruppo, l’attività economica, l’associazione, ecc. che si intende segnalare, l’ambito della candidatura e una descrizione sintetica del percorso professionale o dell’iniziativa imprenditoriale o sociale ecc. oggetto della segnalazione, unitamente alle motivazioni per cui si ritiene che il candidato si sia contraddistinto per l’impegno, l’innovazione, la ricerca, nuove idee e sperimentazione, dando rilevanza e lustro alla Città di Andria.

Il Premio sarà assegnato a insindacabile giudizio della Civica Amministrazione e sarà consegnato nel corso di un’apposita cerimonia pubblica che si terrà nel mese di settembre.