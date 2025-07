Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Gaetano Scamarcio (Presidente di Generazione Catuma):

«Pensavamo di averle viste tutte in questi 5 anni di Amministrazione Bruno, ma la mistificazione di numeri e dati tocca, ancora una volta, davvero vette incredibili. Parliamo del sondaggio annuale del Sole 24 Ore sui sindaci dei (non tutti) comuni capoluogo di provincia.

Ebbene nel fantastico mondo di Giovanna Bruno e dei suoi tifosi, la cui propaganda è oramai da Istituto Luce, arrivare 38esima su circa 100 sindaci e perdere il 4% rispetto al 2020 quando fu eletta, sarebbe un grande risultato, tale da definirla testualmente “sindaco tra i più apprezzati d’Italia”.

Tra l’altro terza tra i sindaci pugliesi vuol dire terza tra cinque sindaci rilevati, non certo terza per gradimento tra tutti i sindaci pugliesi.

Quindi c’è oramai una cesura netta tra ciò che è la realtà e ciò che è nella mente di chi sostiene un sindaco, oramai, sempre più solo e sempre più abbandonato da una maggioranza in fase di totale smobilitazione.

Sempre in questo fantastico mondo si spaccia per grande risultato la riapertura presunta (senza date) di un asilo nido chiuso da 5 anni, così come rimane chiusa la piscina comunale nonostante i roboanti annunci che si ripetono uguali e ciclici dal 2020.

Oppure, sempre per rimanere alla realtà, c’è anche il nuovo mercato ortofrutticolo, la cui riapertura viene rinviata di mese in mese e di anno in anno.

Ci sono bici acquistate e rimaste a prendere polvere e pioggia, c’è una multinazionale a cui è stato consentito di aprire ad Andria senza versare un euro.

Facciamo davvero fatica a trovare qualcosa di concreto oltre alla propaganda, alla fuffa, ai balli di gruppo ed ai centenari.

E così mentre Andria è alle prese con una ennesima estate anonima, nelle città vicine si alternano spettacoli di livello e serate all’insegna di concerti ed eventi attrattivi.

I giovani vanno via, il centro storico è abbandonato, facendo fare passi indietro di 20 anni alla città ma loro sono contenti, il sindaco è contento.

Temiamo che i grandi supporter del sindaco viaggino dai 90 anni in su, perché nei giovani è, invece, molto radicato un sentimento di disagio rispetto alle politiche messe in atto da questa Amministrazione Bruno.

In ogni caso siamo certi che i cittadini presto presenteranno il conto vero a questa maggioranza disastrata e ad un sindaco il cui unico obiettivo era e rimane pubblicizzare se stessa. Nonostante propaganda e bugie».