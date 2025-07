Dalla Chiesa come edificio ad una Chiesa comunità. La parrocchia SS. Sacramento di Andria in festa a 25 anni dalla dedicazione della chiesa. Era il 25 marzo 1999 e con una benedizione del cantiere iniziavano ufficialmente i lavori di costruzione della parrocchia. Quattro mesi dopo, nel mese di luglio, ci fu la posa della prima pietra in corrispondenza dell’altare e il 24 giugno del 2000 la dedicazione della chiesa.

Un anniversario importante per l’intera comunità, guidata oggi da Don Vincenzo Giannelli e Don Alessandro Chieppa, che si è ritrovata per appuntamenti di fede, condivisione e convivialità. Un’occasione per rinnovare il proprio impegno e la propria fede, guardando al passato per operare con fiducia nel presente.

Per l’occasione è stato realizzato un giornalino parrocchiale per racchiudere 25 anni di ricordi ed esperienze di chi è stato parte della storia della comunità. Una raccolta di “Fatti di speranza”, questo il nome scelto, in un anno giubilare che vede al centro proprio la speranza.

