Stamattina il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale Ubaldo Del Monaco ha fatto visita al Questore della Sesta Provincia Pugliese Dott. Alfredo Fabbrocini, a seguito del nuovo incarico come Comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

Durante l’incontro, cordiale e propositivo, svoltosi in un clima informale, alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Massimiliano Galasso e del Vicario del Questore Dott. Marco De Nunzio, il Generale Del Monaco ha espresso soddisfazione per la costante e costruttiva collaborazione sinergica con la Polizia di Stato ed in particolare con i Funzionari, le Poliziotte ed i Poliziotti operanti su tutto il territorio provinciale, dichiarando testualmente : ”i vostri successi sono i nostri successi.”.

Il Questore, nel ringraziare il Generale Del Monaco per il cortese gesto, si è congratulato con lui per il nuovo incarico, augurandogli ulteriori soddisfazioni e successi professionali.