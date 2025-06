“Il Consiglio europeo ha approvato la richiesta dell’Italia e cioè di aggiungere al suo PNRR, che vale 194,4 miliardi di euro, due misure nel campo della mobilità sostenibile. Ha anche approvato la revisione con 67 modifiche che sono migliorative nell’attuazione. Ciò consentirà, come ha sostenuto il ministro Foti di lavorare con determinazione per l’attuazione del Piano che vedrà la conclusione il prossimo anno. Il Governo Meloni sarà ancora più impegnato per valorizzare le somme disponibili per sostenere forme di sviluppo e raggiungere gli obiettivi prefissati.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente in Commissione Finanze.