Niente accordo. Intesa non raggiunta tra le parti. Pasquale “Lillo” Catalano, salvo clamorosi colpi di scena – mai da escludere categoricamente – non sarà l’allenatore della Fidelis Andria nel prossimo campionato di Serie D. L’ex vice di Alberto Aquilani al Pisa, nei giorni scorsi, sembrava ad un passo dalla firma con il club biancazzurro, nonostante l’accostamento al Catanzaro, sempre come allenatore in seconda dell’ex centrocampista della Roma e della Nazionale. A quanto pare, però, sembra sfumata anche l’opzione calabrese. Tutto riaperto, dunque, per la successione di Giuseppe Scaringella in panchina. Anzi, potrebbe – ed è molto probabile – non esserci proprio un avvicendamento al “timone” della Fidelis. La pole position, raccontano i beninformati, è tornata infatti di proprietà dell’allenatore andriese, che ha diretto i biancazzurri nell’ultima stagione sino alla semifinale playoff. La conferma di Scaringella sembra l’opzione al momento più attendibile, anche se il ds Gianni Califano, dopo averci provato con Catalano, potrebbe sondare altri profili nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Domani, alle ore 19.30, è fissato il gong per l’acquisizione delle quote societarie: una settantina quelle già sottoscritte dagli imprenditori, per un totale di circa 350 mila euro. In attesa della scelta definitiva del nuovo tecnico, la Fidelis sta lavorando sulla composizione della rosa. Certo l’arrivo al “Degli Ulivi” di Aldo Banse, esterno offensivo ex Gravina. Oltre a Crocifisso Cancelli, che però avrebbe un accordo di massima con il Barletta, Fode Sylla ed Antonio Imputato, la società proporrà anche ai giovani portieri Gianmarco Summa e Luigi Pellegrini di continuare l’esperienza in biancazzurro.