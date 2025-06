Il Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare e Innovazione Tecnologica ha pubblicato l’Ordinanza Dirigenziale n.218/2025 relativa ai lavori di interramento della ferrovia con modifiche alla viabilità.

Il provvedimento istituisce su via Milite Ignoto, dal tratto che va da via Tagliamento fino a via Isonzo, il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta veicoli su ambo i lati. Le limitazioni saranno in vigore dal 18 al 24 giugno 2025, dalle ore 6:30 alle ore 17:00.

L’ordinanza è stata emessa per consentire l’esecuzione dei lavori di fresatura ed esecuzione del nuovo manto bituminoso, nell’ambito del più ampio progetto di interramento della linea ferroviaria. Gli automobilisti dovranno utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le zone interessate dai lavori durante gli orari indicati.