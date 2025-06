La tradizione che si rinnova nella serata speciale degli studenti del quinto anno delle scuole superiori, la notte prima degli esami. Ragazzi e ragazze che si riuniscono, a poche ore dalla prima prova, per incoraggiarsi ma soprattutto per rendere indimenticabili quei momenti che non torneranno più. Ore fatte di ansia, tensioni, paura per il futuro. Ma anche di abbracci e lacrime per una tappa che da sempre è fine e, al tempo stesso, inizio di un percorso. Quello della vita, del futuro, dei sogni che devono realizzarsi. Anche ad Andria gli studenti prossimi alla maturità si sono riuniti per intonare il brano di Antonello Venditti. Dal Liceo Scientifico “Nuzzi” al “Carlo Troya”, passando per l’istituto tecnico “Jannuzzi”. Altrimenti, che maturità sarebbe?

Una tappa fondamentale nel percorso di ciascuno e dove è importante anche il ruolo dei docenti che ricoprono incarichi nelle commissioni d’esame.

Il servizio.