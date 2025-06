di Nicola Di Chio

“Io mi ricordo 3.328 ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla..”. Questo il numero dei ragazzi che tra poche ore varcheranno i cancelli degli istituti superiori della provincia BAT, siederanno ognuno al proprio posto e daranno “il via” agli esami di maturità 2025. Si comincia con lo scritto di italiano, la famigerata prima prova.

A guidare la classifica delle città con più maturandi sono ancora, in linea con i dati degli anni precedenti, Andria e Barletta, rispettivamente con 956 e 813 ragazzi; fanalini di coda, invece, Trinitapoli e Spinazzola con meno di cento studenti.

Gli istituti con le aule più affollate saranno il liceo scientifico “C. Cafiero” di Barletta con ben 308 maturandi, l’istituto tecnico “Sen. Onofrio Jannuzzi” di Andria con 225 e l’istituto tecnico economico tecnologico “Cassandro-Fermi-Nervi” ancora di Barletta che accoglierà 223 ragazzi. Ai gradini del “podio” il liceo statale “Enrico Fermi” di Canosa: 170 maturandi. Lontani i tempi della predominanza dei maturandi liceali, avanzano nella rappresentanza gli istituti tecnici e professionali.

Le classi più numerose? La sezione G dell’indirizzo linguistico del “C. Cafiero” e la sezione BE dello “Jannuzzi” che porteranno all’esame di maturità 28 ragazzi ciascuna. In generale, la tendenza è quella di numeri in crescita rispetto agli anni passati

Domattina si “accenderanno le luci sul palco”, come canta Venditti, come canteranno questa notte migliaia di ragazzi in tutta Italia. Per adesso, questa notte è ancora loro.