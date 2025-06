Un omaggio alla memoria di chi è stato a lungo la memoria storica del Festival Castel dei Mondi di Andria, la kermesse per la quale ha collaborato per anni quando era in vita. È stato intitolato ad Alessandro D’Angelo, il funzionario comunale prematuramente scomparso nel novembre scorso, il Premio per la migliore tesi di Laurea Magistrale in materia di “Strategie e pratiche di innovazione nel management delle imprese Culturali e Creative”. Questa mattina, a Palazzo di Città, sono stati illustrati i dettagli dell’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale e dal Festival Castel dei Mondi, la manifestazione alla quale teneva e che ha contribuito a preservare, nel tempo, con il suo lavoro.

Al vincitore, un premio di 3.500 euro per la migliore tesi di Laurea Magistrale. Un’iniziativa sostenuta da Fondazione Jannuzzi, Consorzio Puglia Culture e dal Laboratorio Innovazione e Impresa del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Bari.

Una risorsa preziosa per il Comune di Andria, che è pronto ricordarlo attraverso questa ed altre iniziative.

