I residenti di via Milite Ignoto, ad Andria, bocciano la nuova viabilità sviluppata attorno all’interramento ferroviario. Nelle ore di punta – raccontano – il traffico è intenso, con lunghe code che si snodano anche in via Monte Santo. L’aria è irrespirabile a tal punto che una residente ha appeso al proprio balcone uno striscione eloquente: “Meno auto, più respiro”. Le auto attualmente vengono indirizzate tutte verso la nuova rotatoria, ma così la viabilità non funziona, soprattutto nei momenti di maggiore concentrazione dei veicoli.

Anche gli esercenti sono stanchi di vedere le code delle macchine davanti alle proprie attività. Lo smog li costringe e barricarsi.

E poi c’è il tema degli spazi. Lungo la zona interrata della ferrovia, è stato realizzato un marciapiede molto ampio e che prevede una corsia per i pedoni ed una per le biciclette. Tuttavia in alcuni tratti la parte pedonale è ridotta al minimo. A questo si aggiunge la mancanza di parcheggi. Il comune di Andria sta valutando di istituire uno spazio per le auto lungo il lato sinistro della carreggiata.

Il servizio.