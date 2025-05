Il prossimo 4 giugno 2025, dalle ore 10.30 alle 21.00, le strade di Andria si trasformeranno in un grande laboratorio creativo all’aperto, in occasione della “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca”, evento promosso e organizzato dal Liceo Artistico “G. Colasanto”, con il patrocinio dell’Assessorato alle Radici del Comune di Andria, nell’ambito del programma estivo “R*Estate ad Andria 2025” che ne segna ufficialmente l’apertura.

L’iniziativa, che si rinnova anche per quest’anno, coinvolgerà attivamente studentesse e studenti dell’istituto che, attraverso installazioni, mostre, performance dal vivo e attività laboratoriali, daranno vita a un’esperienza culturale aperta alla cittadinanza, come indicato dal Dirigente scolastico Cosimo Antonino Strazzeri. Le attività si svolgeranno lungo Viale Crispi e Via Regina Margherita, trasformate per l’occasione in vere e proprie gallerie d’arte a cielo aperto.

Tra le attività in programma: estemporanee di pittura e disegno, laboratori di scultura, decorazione urbana, giochi interattivi, sfilate di “quadri viventi” e cosplay ispirati agli anime e manga degli anni ’80-’90, shooting fotografici e presentazioni di progetti artistici. Particolare rilievo avrà la presentazione di un abito di alta sartoria ideato da Gianluca Migliorino, ispirato alla figura di Lilith e già protagonista della Milano Fashion Week, accompagnata da letture a cura degli studenti coinvolti nel “Progetto Biblioteca”.

Alle ore 20.00 ci sarà il momento istituzionale alla presenza del Sindaco Giovanna Bruno e dell’Assessore alle Radici Cesareo Troia.

La manifestazione rappresenta una significativa occasione di valorizzazione della creatività giovanile e di dialogo tra scuola e comunità, promuovendo un’idea di arte come strumento di partecipazione, inclusione e crescita culturale.