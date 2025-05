Successo straordinario per la scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale “P. Cafaro” di Andria, che rappresentata dall’orchestra “Anni Verdi”, ha brillato al concorso musicale “Rino Arbore” di Capurso, conquistando il primo premio con un punteggio di 96/100 nella categoria orchestra.

Il concorso si è svolto il 28 maggio 2025 nel bellissimo chiostro storico del Santuario della Madonna del Pozzo una cornice unica per le esibizioni dei giovani talenti.

La scelta di questo luogo ha aggiunto un valore simbolico all’evento, sottolineando come la musica sia un linguaggio universale in grado di unire e emozionare.

Ad esibirsi anche due giovani pianisti della classe 3^C – Gabriele Savino Calvano e Luana Muraglia – che nella categoria solisti hanno ottenuto il primo premio assoluto con votazione 100/100. I due giovani talenti avevano già fatto parlare di sé in occasione al concorso musicale “Euterpe” svoltosi a Corato, dove avevano ottenuto rispettivamente il secondo premio e il diploma di merito.

“Questo successo è motivo di grande orgoglio per tutta la Comunità. Dimostra come con impegno e passione si possano raggiungere traguardi importanti, portando in alto il nome della nostra scuola e della nostra città. Un grande applauso a tutti i musicisti e ai loro insegnanti, che hanno lavorato duramente per arrivare a questo risultato”: questo il commento entusiasta della dirigente scolastica Grazia Suriano.

I quattro docenti di strumento che hanno guidato l’orchestra -Ferdinando Dascoli, Maria Loreta Giaffredo, Tommaso Di Chio e Claudio Ruggieri-, hanno condiviso le loro riflessioni: «Durante questa manifestazione di condivisione musicale, noi docenti e i ragazzi abbiamo respirato un clima di festa senza però perdere di vista l’impegno ed importanza del concorso. Questo successo è frutto di prove e momenti ma la vera chiave è stata la passione dei ragazzi che ogni giorno con i loro sorrisi e dedizione fanno sperare in un mondo migliore».