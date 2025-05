Torna ad Andria Pin Bike, l’iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile che premia chi sceglie la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani. Il Comune rilancia il progetto con importanti novità, a partire da un incentivo davvero interessante: 1 euro per ogni chilometro percorso in bici nei tragitti casa-lavoro o casa-scuola. Una scelta semplice, alla portata di tutti, che unisce il benessere personale a quello della città: meno traffico, meno smog, più salute e più risparmio. Il progetto è rivolto a tutti i cittadini dai 16 anni in su che vivono o lavorano/studiano nel Comune di Andria.

Partecipare è facilissimo: basta ritirare gratuitamente il kit presso il Servizio Mobilità del Comune (in Piazza Trieste e Trento, durante gli orari d’ufficio), installare il dispositivo sulla propria bici, scaricare l’app Pin Bike e registrarsi. Da quel momento in poi… basta pedalare per iniziare a guadagnare!

Ogni partecipante potrà ricevere fino a 5 euro al giorno, per un massimo di 60 euro al mese. I chilometri percorsi verranno convertiti in voucher elettronici da spendere negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. Un modo concreto per sostenere anche il commercio locale, creando nuove opportunità per tutta la comunità.

C’è di più: ogni utente che inviterà un amico tramite la funzione “Porta un amico” dell’app riceverà 1 euro extra. Un piccolo gesto che può moltiplicare i benefici, coinvolgendo sempre più persone in un cambiamento positivo.

«Abbiamo deciso di riproporre questo progetto pensando soprattutto ai giovani – spiega l’Assessore alla Sicurezza con delega alla Mobilità, Pasquale Colasuonno – Con la bella stagione aumenta la voglia di muoversi all’aria aperta. Se poi c’è anche la possibilità di guadagnare qualcosa, perché non provarci? Ma al di là del vantaggio economico, Pin Bike è un invito a riscoprire un modo diverso di vivere la città: più sano, più responsabile, più sostenibile. E’ un cambio concreto della cultura sulla mobilità dolce che non ingorga, non fa code ed incolonnamenti e libera la città dall’inquinamento, permettendo di viverla».